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Опубликовано 17 сентября, 20:19

Фицо предупредил о поиске повода для большой войны НАТО с Россией

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

В Европе ищут повод для крупного конфликта между НАТО и Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«У меня большие опасения, что уже идёт только поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией», — написал он в соцсети.

Перед поездкой в Киев Фицо отметил, что его серьёзно беспокоит развитие ситуации вокруг украинского конфликта.

«Там будет целый ряд премьеров из Европы. <...> Я боюсь войны и хочу об этом говорить совершенно серьёзно. То, что происходит сегодня в Европе, что мы сейчас слышим и видим, является [доказательством] того, что военный конфликт на Украине вышел из-под контроля», — сказал премьер Словакии.

Фицо также обратил внимание на жёсткие заявления военного характера, которые звучат в Европе. Кроме того, он заявил, что при подготовке бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы учитывают интересы оружейных компаний.

Словацкий премьер считает, что европейским политикам стоит чаще говорить о мире. По его словам, без мира остальные вопросы теряют значение.

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В пятницу, 18 сентября, Фицо планирует посетить Украину. О предстоящей поездке он рассказал во время выступления в Прешове, недалеко от украинской границы. Премьер Словакии выразил надежду, что после возвращения с Украины его оценки ситуации будут менее скептическими.

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Лия Мурадьян
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