«Со всеми вытекающими последствиями»: В Москве очертили для НАТО «красную линию» по Украине
Полянский: Появление войск НАТО на Украине будет равносильно участию в конфликте
Дмитрий Полянский. Обложка © Telegram / Россия в ОБСЕ
Россия будет рассматривать появление военных из стран НАТО на Украине в любом формате как прямое участие альянса в конфликте. Об этом на заседании постсовета ОБСЕ в Вене заявил постпред России Дмитрий Полянский.
«Таким же образом мы будем рассматривать появление войск стран НАТО на Украине в каком бы то ни было виде — 11 сентября Президент России Владимир Путин недвусмысленно предупредил наших противников на этот счёт», — сказал Полянский.
Он отметил, что Россия оставляет за собой право трактовать подобные действия как прямое участие в конфликте «со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Ранее Life.ru рассказывал о дискуссиях в странах НАТО по поводу готовности Европы к возможному затяжному конфликту. На форуме Мюнхенской конференции по безопасности военные планировщики, работающие с альянсом, отмечали, что сложности могут быть связаны не только с военными ресурсами, но и с готовностью общества к длительному противостоянию. Участники обсуждения также указывали на влияние кибератак, информационного давления и внутренних политических разногласий на устойчивость европейских стран.
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