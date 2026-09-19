Некоторые военнослужащие Бундесвера с российскими или белорусскими корнями не могут попасть в немецкую бригаду, размещённую в Литве. Причиной становятся результаты проверки, которую проводят перед назначением на восточный фланг НАТО, пишет Bild.

По данным издания, процедура оценки безопасности обязательна для личного состава. Если военная контрразведка MAD выявляет факторы риска, солдату могут отказать в службе в литовском подразделении.

При этом увольнение из вооружённых сил Германии в таких случаях не предусмотрено. Военнослужащий может продолжить карьеру, однако его переводят на должность, где требуется лишь базовый уровень доступа к информации.

Поездки к родственникам в Россию или Белоруссию также не находятся под запретом. Однако о таком визите необходимо заранее или в установленном порядке уведомлять руководство.

Bild утверждает, что Минобороны Германии подтвердило случаи, когда русским немцам не разрешали служить на восточном направлении альянса.

В ведомстве при этом заявили, что военных, «имеющих семейные связи с Россией или Белоруссией, не подвергают стигматизации или дискриминации».

Германия тем временем пытается полностью укомплектовать 45-ю танковую бригаду в Литве к концу 2027 года. Ещё в августе Life.ru писал, что подразделению не хватало около двух тысяч добровольцев, а добровольно были заняты лишь порядка 60% необходимых должностей. Уже в сентябре Борис Писториус распорядился назначать военнослужащих в литовскую бригаду в обязательном порядке, поскольку дефицит кадров сохранить не удалось. Ранее сообщалось, что постоянная группировка Бундесвера в Литве должна насчитывать около 4,8 тысячи военнослужащих.