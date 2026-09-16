Подземные госпитали и 1000 раненых в сутки: Германия готовится к «войне» с Россией

Власти Германии проверяют, сможет ли система здравоохранения страны работать при крупном военном конфликте, атаках беспилотников и массовом поступлении пострадавших. По расчётам Бундесвера, в таком случае больницам придётся принимать до тысячи раненых военнослужащих ежедневно, сообщает Bloomberg.

Пять военных госпиталей ФРГ при подобной нагрузке быстро исчерпают свои возможности, поэтому основная часть пациентов поступит в гражданские клиники, сказанов публикации. Речь может идти о тысячах пострадавших и раненых, отмечает автор.

Одним из объектов, которые Бундесвер рассматривает для восстановления, стал подземный госпиталь в Ульме. Комплекс построили в годы холодной войны, чтобы продолжать лечение военных даже после ядерного удара.

В двухэтажном убежище оборудованы более 270 помещений, включая две операционные. Оно рассчитано на пребывание до двух тысяч человек в течение 90 дней, однако для возвращения объекта в строй придётся потратить миллионы евро на обновление вентиляции и энергоснабжения.

«Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. То, что нас ждёт, — это марафон», — признал командир и медицинский директор военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт.

Берлину также необходимо создать запасы лекарств, наладить взаимодействие гражданских и военных клиник и подготовить дополнительные койки. Опыт лечения боевых травм, по данным агентства, сейчас имеют лишь несколько сотен немецких врачей, поэтому Бундесвер предлагает специальные курсы для гражданских хирургов.

Подготовка строится на сценарии, согласно которому Россия к 2029 году может получить возможности для нападения на одну из стран НАТО. Российские власти неоднократно отвергали утверждения о планах атаковать государства альянса.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия начала приспосабливать гражданскую инфраструктуру для военных перевозок. В порту Бремерхафена укрепляют причалы, чтобы они выдерживали тяжёлую технику, включая 60-тонные танки Leopard.