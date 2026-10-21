Новак: Российский дизель смогут получать не только США, но и другие страны

Россия рассчитывает к концу 2026 года восстановить поставки дизельного топлива не только в США, но и другим зарубежным покупателям. Однако объёмы экспорта будут зависеть от того, сколько топлива смогут произвести отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, возможность расширить географию поставок появится при наличии достаточных объёмов дизеля сверх потребностей американского рынка.

«Я думаю, что получат дизель в том числе и другие страны», — сказал Новак журналистам в Санкт-Петербурге.

При этом российские НПЗ пока не вышли на уровень производства, который позволил бы полностью восстановить прежние экспортные объёмы. Поставки за рубеж будут увеличиваться постепенно, с учётом возможностей предприятий.

Вице-премьер допустил, что вернуться к прежним показателям удастся к концу года. Если график восстановления будет соблюдён, другие государства смогут вновь закупать российский дизель в тех же объёмах, что и раньше.

Ранее Life.ru рассказывал о планах России восстановить экспорт дизельного топлива к концу 2026 года. По словам Новака, темпы возвращения к прежним объёмам зависят от возможностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Полное восстановление поставок позволит обеспечить топливом и других зарубежных покупателей.