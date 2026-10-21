Новак допустил полное восстановление экспорта дизеля из России к концу года

Россия может вернуться к прежним объёмам экспорта дизельного топлива уже к концу 2026 года. Такой прогноз озвучил вице-премьер Александр Новак, объяснив, что темпы восстановления поставок зависят от возможностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, сейчас российские предприятия ещё не готовы обеспечить зарубежных покупателей топливом в прежних количествах. Поэтому экспорт наращивают постепенно, ориентируясь на производственные мощности НПЗ.

«Хочу подчеркнуть, что мы не полный объем сейчас восстанавливаем экспорта, а в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Новак журналистам в Санкт-Петербурге.

Вице-премьер уточнил, что при соблюдении намеченного графика выйти на прежние показатели удастся к концу года. В таком случае зарубежные партнёры смогут вновь получать привычные объёмы российского дизеля.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия намерена отправлять за рубеж только излишки дизельного топлива после обеспечения внутреннего рынка. По словам Новака, до введения ограничений ежемесячный экспорт составлял около 3,5 миллиона тонн. Вице-премьер подчёркивал, что потребности российских покупателей остаются приоритетом.