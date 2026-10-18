Новак рассказал, откуда у России взялся лишний дизель для США
Новак: Россия будет экспортировать в США только излишки дизеля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer
Россия будет отправлять на экспорт только те объёмы топлива, которые останутся после полного обеспечения внутреннего рынка. Интересы отечественных потребителей остаются безусловным приоритетом даже на фоне подготовки поставок дизеля в США. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер Александр Новак.
«Для нас приоритет — поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Это не обсуждается, и только излишки будут поставляться на экспортные рынки», — подчеркнул зампред правительства.
По его словам, российские нефтеперерабатывающие заводы способны выпускать вдвое больше дизельного топлива, чем требуется стране. Ежемесячное потребление составляет примерно 3,5–4 миллиона тонн, а до введения экспортных ограничений ещё около 3,5 миллиона тонн отправляли зарубежным покупателям.
После завершения ремонтных работ на НПЗ в России сформировался избыток дизеля. Хранить дополнительные объёмы негде, поэтому возобновление внешних продаж позволит предприятиям не сокращать переработку нефти.
Новак также напомнил о специальном разрешении американских властей, позволяющем осуществлять сделки с российским дизелем без прежних санкционных препятствий для фрахта, перевозки и страхования.
Ранее Life.ru сообщал, что производственных мощностей российских НПЗ достаточно для внутренних потребностей и экспорта даже с учётом ремонта оборудования. При этом временная остановка отдельных установок несколько сократила фактический выпуск нефтепродуктов.