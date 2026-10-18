Новак рассказал, откуда у России взялся лишний дизель для США

Россия будет отправлять на экспорт только те объёмы топлива, которые останутся после полного обеспечения внутреннего рынка. Интересы отечественных потребителей остаются безусловным приоритетом даже на фоне подготовки поставок дизеля в США. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер Александр Новак.

«Для нас приоритет — поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Это не обсуждается, и только излишки будут поставляться на экспортные рынки», — подчеркнул зампред правительства.

По его словам, российские нефтеперерабатывающие заводы способны выпускать вдвое больше дизельного топлива, чем требуется стране. Ежемесячное потребление составляет примерно 3,5–4 миллиона тонн, а до введения экспортных ограничений ещё около 3,5 миллиона тонн отправляли зарубежным покупателям.

После завершения ремонтных работ на НПЗ в России сформировался избыток дизеля. Хранить дополнительные объёмы негде, поэтому возобновление внешних продаж позволит предприятиям не сокращать переработку нефти.

Новак также напомнил о специальном разрешении американских властей, позволяющем осуществлять сделки с российским дизелем без прежних санкционных препятствий для фрахта, перевозки и страхования.