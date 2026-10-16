России хватит дизеля и для себя, и на экспорт даже с учётом ремонтов НПЗ, заявил Новак

Российские нефтеперерабатывающие заводы способны производить вдвое больше дизельного топлива, чем требуется внутреннему рынку. Даже с учётом ремонтных работ на отдельных предприятиях мощностей достаточно для обеспечения российских потребителей и экспортных поставок. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Мощность по производству дизельного топлива в два раза превышает потребности внутреннего рынка. Хватает даже с учётом ремонтных работ по отдельным установкам, хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт с учётом тех цифр, о которых мы ранее говорили», — подчеркнул зампред правительства.

При этом Новак признал, что в 2026 году фактические показатели выпуска топлива несколько снизились из-за остановки части производственных мощностей на ремонт. Тем не менее, по его оценке, оставшихся объёмов достаточно для выполнения как внутренних, так и экспортных обязательств.

Отдельно вице-премьер затронул последствия атак на нефтеперерабатывающие предприятия. По его словам, повреждение основного оборудования и необходимость его последующего восстановления отрицательно сказываются на производстве нефтепродуктов.

«Любые атаки, если они приводят к остановке основного оборудования для ремонта, негативно влияют на выпуск продукции», — пояснил Новак.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов с помощью новых инженерных конструкций. По словам Новака, отечественные предприятия уже внедряют современные защитные сооружения, позволяющие уменьшить последствия атак беспилотников. К работе подключились производители оборудования, представившие новые решения на Российской энергетической неделе.

Ранее Россия и США договорились о возобновлении поставок российского дизельного топлива на американский рынок на фоне роста цен на горючее. После переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа Минфин США 9 октября выдал специальную лицензию, разрешающую импорт дизеля из РФ до 7 апреля 2027 года. Москва планирует направить на экспорт более 300 тысяч тонн топлива в октябре, 500 тысяч тонн в ноябре и около миллиона тонн в дальнейшем. Как пояснил вице-премьер Александр Новак, санкционных препятствий для поставок больше нет, а поставщикам и покупателям осталось согласовать коммерческие документы.