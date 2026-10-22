Индия резко сократила закупки российской нефти — инициативу перехватили страны Персидского залива

Доля России в нефтяном импорте Индии за сентябрь 2026 года сократилась с 46,6% до 33,5%, а поставки российского сырья упали на 14% по сравнению с августом. При этом страны Персидского залива нарастили экспорт и вновь обеспечили больше половины индийских закупок нефти, сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

В сентябре Россия поставляла Индии в среднем около 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Несмотря на сокращение объёмов, Москва сохранила статус крупнейшего отдельного поставщика сырья для индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Одновременно страны Ближнего Востока увеличили поставки примерно до 2,8 миллиона баррелей в сутки — максимального уровня с февраля. Их совокупная доля в индийском нефтяном импорте достигла 54% против 32% месяцем ранее. Особенно заметно выросли закупки у Ирака: с 171 тысячи до 830 тысяч баррелей в сутки.

Изменение структуры импорта связано с восстановлением поставок через Ормузский пролив после перебоев на фоне конфликта вокруг Ирана. Индийские нефтепереработчики вновь начали активнее закупать ближневосточную нефть, доступность которой на рынке увеличилась.

Дополнительным фактором стала ценовая конкуренция. По словам источника Reuters в индийской нефтеперерабатывающей отрасли, российское сырьё практически утратило прежнее ценовое преимущество перед некоторыми ближневосточными сортами. При этом доставка нефти из Персидского залива занимает меньше времени, что делает такие закупки привлекательнее.

Общий нефтяной импорт Индии в сентябре вырос на 20% по сравнению с августом и достиг примерно 5,33 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сокращение российской доли происходило на фоне увеличения совокупных закупок страны.