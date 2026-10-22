Нефть Brent подорожала до $112 за баррель впервые с 16 мая

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 112 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Котировки достигли максимальных значений с 16 мая.

По состоянию на 10:44 мск нефть марки Brent дорожала на 1,87%, достигнув $112,08 за баррель. К 10:59 мск рост котировок ускорился до 2,14%, а цена поднялась до $112,37. Одновременно ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавляли 1,39% и торговались на уровне $99,92 за баррель.

Подорожание происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники рынка опасаются новых перебоев с поставками сырья из региона, в том числе из-за угроз безопасности судоходства.

В последние дни цены на нефть демонстрируют повышенную волатильность. Ещё 20 октября стоимость декабрьских фьючерсов Brent приближалась к 112 долларам, достигая 111,99 доллара за баррель. Теперь котировки преодолели и этот рубеж.