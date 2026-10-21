В европейских странах на фоне резкого подорожания топлива вновь зазвучали призывы восстановить энергетические связи с Россией. С такой инициативой выступают отдельные политические партии Германии, Италии и Польши. Они считают, что возвращение к закупкам российских нефти и газа поможет снизить расходы населения и бизнеса, пишет Reuters.

В Германии за возобновление поставок выступает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Её представители утверждают, что отказ от российского топлива наносит ущерб немецкой промышленности, которая и без того испытывает трудности из-за высоких затрат на энергию.

В Италии восстановить газовые связи с Москвой предлагает партия «Национальное будущее» бывшего генерала Роберто Ванначчи. Аналогичную позицию в Польше занимает лидер «Конфедерации польской короны» Гжегож Браун, призывающий вернуться к закупкам российских энергоносителей.

Обострению ситуации способствовала война США с Ираном, начавшаяся в феврале. По данным Reuters, на фоне конфликта газ в Европе подорожал примерно на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. Рост расходов на энергоресурсы усиливает давление на европейские правительства.

Недовольство стоимостью жизни уже вылилось в массовые протесты. Особенно серьёзная ситуация сложилась во Франции, где выступления, первоначально связанные с проблемами в школах, переросли в масштабные беспорядки с поджогами и погромами. В Италии фермеры и дальнобойщики перекрывают дороги, жалуясь на неподъёмные расходы.

На этом фоне растёт поддержка политических сил, критикующих действующий экономический курс. Во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сделала цены на топливо одной из главных тем предвыборной кампании и предложила существенно снизить НДС на горючее.