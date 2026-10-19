Погромы во Франции напугали Европу: Власти опасаются новых вспышек насилия перед выборами

Массовые беспорядки во Франции заставили европейские власти внимательнее следить за протестными настроениями. Как пишет Bloomberg, тревогу вызывает не только масштаб уличного насилия, но и риск повторения подобных событий в странах, где в следующем году пройдут выборы.

За выходные французские демонстрации против дороговизны жизни переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление магазинов. Нападениям подверглись общественные здания, рестораны и торговые точки. Особенно напряжённая обстановка сложилась в Париже, где столкновения продолжались даже во время обращения президента Эмманюэля Макрона к нации.

Французский лидер назвал произошедшее позором и пообещал жёстко пресекать насилие. При этом он признал обеспокоенность граждан ростом цен, в том числе подорожанием топлива на фоне войны США с Ираном. Власти также допустили запрет отдельных шествий, если возникнет угроза новых погромов.

Политическое противостояние внутри страны тем временем усиливается. Марин Ле Пен обвинила крайне левых в оправдании насилия, а Жан-Люк Меланшон заявил, что часть столкновений спровоцировали действия полиции. При этом он дистанцировался от участников грабежей и поджогов.

По оценке руководителя исследовательской компании Elabe Бернара Сананеса, столь масштабные беспорядки накануне президентских выборов не имеют аналогов в новейшей истории Франции. Дополнительным поводом для беспокойства стал призыв пяти профсоюзов провести 5 ноября новую забастовку с требованиями повысить зарплаты и увеличить финансирование государственных услуг.

Протесты против роста стоимости жизни проходят и за пределами Франции. В Италии, Бельгии и Португалии также состоялись массовые акции, а в Милане демонстрации сопровождались столкновениями с полицией и разграблением магазинов.

Сдерживать общественное недовольство европейским правительствам приходится в условиях бюджетных ограничений. Во Франции парламент обсуждает проект бюджета на 2027 год с мерами по сокращению дефицита примерно на 43 миллиарда евро. На этом фоне новые протесты могут дополнительно осложнить политическую ситуацию перед предстоящими выборами.

Нынешняя волна протестов во Франции началась ещё в конце сентября с выступлений школьников, недовольных нехваткой преподавателей, перегруженным расписанием и состоянием учебных заведений. Позднее к акциям присоединились студенты, родители и профсоюзы. Подробнее о протестах во Франции — в материале Life.ru.