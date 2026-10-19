Франция на грани: Макрон не позволил главе МВД бросить пост в разгар уличного противостояния

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес попытался покинуть свой пост на фоне масштабных протестных акций, охвативших республику. Президент страны Эмманюэль Макрон отказался удовлетворить прошение силовика, сообщает французский телеканал BFMTV.

Всплеск уличных беспорядков поставил руководство правоохранительного ведомства под серьёзное давление, что и побудило чиновника заявить о желании уйти в отставку. Тем не менее глава государства решил сохранить действующего министра в должности в критический момент.

Детали разговора между президентом и главой французского силового блока, а также аргументы отказа пока не разглашаются. Ситуация на улицах французских городов продолжает оставаться напряжённой.

Ранее Life.ru рассказывал, что после массовых беспорядков во Франции задержали свыше двух тысяч человек. Глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил, что количество пострадавших сотрудников экстренных служб превысило 600 человек. Данные были опубликованы 18 октября.