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Регион
Опубликовано 18 октября, 16:47

Во Франции после массовых беспорядков задержали более 2 тысяч человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Число задержанных после массовых беспорядков во Франции 17 октября превысило две тысячи человек, а более 600 полицейских, жандармов и пожарных получили травмы. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в социальной сети X.

«На настоящий момент более 2 тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», — написал чиновник, отметив, что данные носят предварительный характер.

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Ранее Life.ru рассказывал о масштабных беспорядках, прокатившихся по Франции 17 октября. В Париже и пригородах французской столицы тогда задержали 855 человек, а в Марселе погромщики разграбили десятки торговых точек, в том числе ювелирные магазины и бутики одежды. В Лилле участники протестов разбили стеклянные двери мэрии и проникли внутрь. В Ницце люди в масках атаковали магазины и сотрудников полиции, а в Лиможе огонь охватил историческое здание городской ратуши. Реагируя на происходящее, французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости наказать виновных в погромах. В свою очередь, глава правительства Себастьян Лекорню собрал межведомственный кризисный штаб для обсуждения ситуации в стране.

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Юрий Лысенко
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