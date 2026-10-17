Во Франции протестующие подожгли историческое здание мэрии Лиможа

Участники массовых протестов во Франции подожгли городскую мэрию в Лиможе. Пожар начался вечером 17 октября в историческом здании ратуши, которое находится в центре города, сообщил французский телеканал France 3.

Ратуша загорелась во время протестов во Франции. Видео © X / Denis Carreaux

На кадрах с места событий видно, как сильное пламя охватило значительную часть здания. Огонь распространился от первого этажа до крыши, а над ратушей поднялся густой чёрный дым.

К месту пожара приехали спасательные службы. Пожарные приступили к тушению здания и продолжают бороться с огнём. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Также власти ещё не сообщили, какой ущерб причинил пожар исторической ратуше.

Поджог произошёл на фоне масштабных протестов, которые 17 октября охватили разные города Франции. Ранее Life.ru сообщал, что, по подсчётам профсоюза CGT, в демонстрациях приняли участие свыше 500 тысяч человек. Протестующие выступают против роста стоимости топлива, снижения уровня жизни и ухудшения работы государственных служб. Вместе с представителями профсоюзов на улицы вышли студенты, школьники и сторонники движения «жёлтых жилетов».