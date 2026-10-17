Полмиллиона на улицах и сотни задержанных: Франция охвачена масштабными протестами

Более 500 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях во Франции 17 октября, по оценке профсоюза CGT. Об этом сообщает Associated Press

Манифестации проходят в Париже и других крупных городах Франции. Участники выступают против подорожания топлива, снижения уровня жизни и ухудшения качества государственных услуг. К профсоюзам присоединились студенты, школьники и сторонники движения «жёлтых жилетов».

В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с полицией. Участники беспорядков бросали камни и другие предметы в правоохранителей, а силовики применяли слезоточивый газ и водомёты. Сообщалось также о поджогах и повреждении зданий.

По данным международных информагентств со ссылкой на МВД Франции, к середине дня число задержанных по всей стране достигло 272 человек. Власти связывают часть наиболее серьёзных беспорядков с действиями радикально настроенных участников акций.

Нынешняя волна протестов развивалась на фоне выступлений французских школьников и студентов, недовольных условиями обучения. Постепенно к требованиям увеличить финансирование образования добавились экономические претензии, в том числе связанные с ценами и покупательной способностью.

Ранее Life.ru сообщал, что полиция Парижа задержала 40 человек ещё до начала массовых демонстраций 17 октября. Среди изъятых у задержанных предметов были защитные очки, противогазы и нож. Французские правоохранители заранее усилили меры безопасности из-за риска столкновений.