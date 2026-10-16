«Деньги школам, а не войне»: Итальянские школьники взбунтовались вслед за французскими

Массовые протесты учащихся охватили итальянские города и переросли в столкновения с полицией. В Турине правоохранителям пришлось применить водомёты и слезоточивый газ после того, как демонстранты начали бросать в них камни и бутылки. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Одной из главных площадок протеста стал Турин, где на улицы вышли тысячи молодых людей. Во время шествия часть участников вступила в противостояние с силовиками на площади Кастелло. Полицейские попытались остановить толпу, после чего начались столкновения.

В Италии протесты школьников переросли в столкновения с полицией. Видео © X / RadioGenoa

Напряжённая обстановка сложилась и в Болонье. Там на демонстрацию вышли около тысячи школьников и студентов. У железнодорожного вокзала участники акции бросали в сторону полиции бутылки и дымовые шашки. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих с помощью щитов.

Учащиеся требуют увеличить расходы на образование, улучшить состояние школ и пересмотреть государственные приоритеты. Один из главных лозунгов демонстрантов — «Деньги школам, а не войне». Протестующие выступают против сокращения финансирования учебных заведений на фоне роста военных расходов.

Акции проходят и в других городах Италии, включая Рим, Геную, Милан и Венецию. В некоторых местах к студентам присоединились преподаватели. В Турине учителя даже выстроились между полицией и участниками шествия, пытаясь не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Выступления итальянской молодёжи проходят на фоне масштабных школьных протестов во Франции, где учащиеся также требуют увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки преподавателей и улучшить условия обучения. Однако причины и требования участников акций в двух странах не полностью совпадают.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции из-за массовых протестов школьников прекратились занятия почти в 900 лицеях. Учащиеся выступили против нехватки учителей, переполненных классов и плохого состояния школьной инфраструктуры. По данным французских властей, протесты затронули около четверти лицеев страны.