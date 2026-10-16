«Приходится терпеть весь день»: Французские школьники взбунтовались из-за туалетов

Грязные туалеты без мыла, бумаги и работающих кабинок стали одной из причин массовых протестов французских школьников. Подростки жалуются, что санитарные условия в лицеях настолько плохие, что некоторым приходится терпеть до конца учебного дня. Об этом пишет France info.

Особенно остро проблема стоит в учебных заведениях парижских пригородов. Школьники рассказывают о сломанных дверях, неприятных запахах и постоянной нехватке средств гигиены. В некоторых лицеях часть туалетов закрыта, а оставшиеся находятся в плачевном состоянии.

Один из учащихся лицея Блеза Сандрара в Севране пожаловался, что в школьных уборных нет даже элементарных принадлежностей. По его словам, там отсутствуют не только туалетная бумага и мыло, но и средства женской гигиены.

Для старшеклассниц такие условия становятся отдельной проблемой. Некоторые девушки признаются, что во время менструации им приходится пропускать занятия, поскольку в школе невозможно обеспечить нормальную личную гигиену. При этом педагоги объясняют нехватку бумаги в том числе тем, что отдельные ученики используют её не по назначению.

Возмущение состоянием туалетов стало частью более масштабных выступлений, которые продолжаются во Франции уже несколько недель. Старшеклассники требуют увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки преподавателей, отремонтировать здания и сократить перегруженное расписание.

13 октября протесты вновь охватили десятки французских городов. По данным МВД страны, на улицы вышли около 161,5 тысячи человек, тогда как организаторы оценили число участников в 480 тысяч. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов. Ранее Life.ru рассказывал, что к протестам французских школьников присоединились учителя. Педагоги и учащиеся вышли на улицы Нанта и Сен-Назера с требованиями улучшить условия обучения и увеличить расходы на образование.