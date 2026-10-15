В Албании при студенческих протестах пострадал 51 полицейский

В Тиране во время протестов студентов и их сторонников пострадал 51 сотрудник государственной полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Албании Эрвин Демо.

«В ходе сегодняшних актов насилия пострадали 51 сотрудник государственной полиции. Некоторые из них в настоящее время находятся в Военном госпитале, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю признательность и уважение каждому полицейскому, который сегодня, столкнувшись с насилием и опасностью, с профессионализмом, самоотверженностью и ответственностью стоял на передовой, выполняя свой долг», — заявил Демо.

Демо назвал насилие в отношении полицейских недопустимым и подчеркнул, что право на протест не оправдывает нападения на сотрудников, отвечающих за общественный порядок и безопасность. Он подчеркнул, что «за каждой формой стоит человек», который является чьим-то родственником, работающим ради обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших в результате студенческих протестов в столице Албании. Среди них — 23 сотрудника полиции. Государственная полиция предупредила участников акции об уголовной ответственности за нападения на сотрудников правопорядка, поджоги и уничтожение имущества. Протестующие бросали в сотрудников камни и коктейли Молотова, повредили здание ведомства и устроили поджоги в общественных и частных помещениях. В среду участники протеста подожгли кабинет на первом этаже министерства.