Albanian Post: В Албании во время протестов пострадали 29 человек

В албанской Тиране после второго дня протестов медицинская помощь потребовалась 29 людям, включая 23 полицейских. Государственная полиция Албании предупредила участников акции об уголовной ответственности за нападения на сотрудников правопорядка, поджоги и уничтожение имущества, пишет Albanian Post.

29 человек пострадали во время протестов. Видео © X / Xhemajl Rexha

По данным Университетской травматологической больницы, среди находящихся на лечении также пять протестующих и один прохожий. В Университетском больничном центре «Мать Тереза» пострадавших не было.

Акция перед Министерством образования сопровождалась столкновениями с полицией. Протестующие бросали в сотрудников камни и коктейли Молотова, повредили здание ведомства и устроили поджоги в общественных и частных помещениях. В среду участники протеста подожгли кабинет на первом этаже министерства. Также вновь подверглось нападению отделение финансовой компании Iute Credit у входа на улицу Дурресит. Оно получило серьёзные повреждения ещё днём ранее.

На фоне эскалации насилия Государственная полиция призвала участников акции сохранять спокойствие и не присоединяться к тем, кто совершает противоправные действия. Ведомство подчеркнуло, что ответственность будет определяться индивидуально — в зависимости от характера правонарушения. Согласно заявлению полиции, за некоторые преступления, связанные с насилием и уничтожением имущества путём поджога, Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы.

«Право на протест гарантировано, но насилие и разрушение не являются его частью. Любое нарушение закона будет пресекаться решительно, и каждый человек будет нести ответственность за свои действия», — говорится в заявлении полиции.

Студенческие протесты проходят на фоне многомесячных антиправительственных протестов в Албании. Одним из поводов для них стал проект строительства курорта на южном побережье страны, связанный с Джаредом Кушнером. Движение «Революция фламинго» выступает против коррупции и требует отставки премьер-министра Эди Рамы. Студенты присоединились к этой кампании со своими требованиями — улучшить условия в университетах, снизить финансовую нагрузку на учащихся и расширить поддержку молодёжи

Ранее стало известно, что число участников очередной волны школьных протестов во Франции достигло 480 тысяч человек. Однако власти представили значительно более скромные цифры: МВД страны насчитало лишь 61,5 тысячи демонстрантов. Крупнейшая акция прошла в Париже, где, согласно официальной статистике, на улицы вышли 41,5 тысячи человек. Митинги состоялись и в других французских городах. К старшеклассникам присоединились студенты, преподаватели и представители профсоюзов.