Райский остров охватили беспорядки: Россиян предупредили о продлении комендантского часа на Маврикии

На Маврикии решили продлить комендантский час на фоне резкого обострения социально-политической обстановки. Ограничения будут действовать с 20:30 14 октября до 05:00 15 октября по местному времени, сообщили в телеграм-канале российского посольства по итогам заседания правительства островного государства.

Представители дипмиссии обратились к отдыхающим из РФ, а также к соотечественникам, постоянно живущим в этой стране, с настойчивым призывом неукоснительно следовать установленным нормам. Посольство держит ситуацию под контролем и заверяет, что граждане будут своевременно получать уведомления о любых значимых переменах.

В случае возникновения опасности россиянам советуют в срочном порядке связываться с местной полицией по номерам 999 или 112. Также действует горячая линия правоохранительных органов — 148. Для экстренной связи с российским диппредставительством указан телефон +230 5 729-4036.

Обстановка на Маврикии обострилась после инцидента 9 октября, когда полицейский ранил 27-летнюю женщину. В последующие дни в нескольких районах страны начались протесты, сопровождавшиеся перекрытием дорог и столкновениями с правоохранителями. Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении российского посольства из-за массовых беспорядков на Маврикии. Тогда соотечественникам рекомендовали отказаться от необязательных автомобильных поездок, избегать массовых скоплений людей и по возможности объезжать центральные и западные районы острова.