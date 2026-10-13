Посольство РФ предупредило россиян об опасности на Маврикии из-за беспорядков

Посольство России на Маврикии призвало соотечественников избегать массовых скоплений людей и отказаться от автомобильных поездок без крайней необходимости. Причиной стало резкое обострение обстановки на острове, предупредили в дипмиссии.

В ночь на 13 октября сразу в нескольких районах страны вспыхнули беспорядки. По данным местной радиостанции Radio One, протестующие перекрывали дороги горящими покрышками, громили камеры видеонаблюдения и нападали на полицейские участки. Пострадали шестеро правоохранителей.

Поводом для волнений стало ранение 27-летней женщины в результате стрельбы полицейского. Как сообщает Reuters, после ночных столкновений власти временно закрыли школы в некоторых частях острова.

Российским гражданам рекомендовали объезжать западные и центральные районы Маврикия. Тем, кому необходимо покинуть место проживания, советуют обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Посольство РФ продолжает работу в штатном режиме.

Ранее Life.ru сообщал о планах Маврикия привлечь больше российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, остров активно развивает направление, рассчитывая стать альтернативой Мальдивам. В местных гостиницах увеличивают число русскоязычных сотрудников и расширяют услуги для отдыхающих из РФ. По итогам 2025 года Россия впервые вошла в десятку крупнейших туристических рынков Маврикия: остров посетили 29,8 тысячи россиян. В 2026 году местные власти рассчитывали принять уже более 30 тысяч гостей из нашей страны, в том числе благодаря расширению авиасообщения.