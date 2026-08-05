Мальдивы, подвиньтесь: Райский остров у побережья Африки решил переманить россиян

Африканский остров Маврикий начал активнее привлекать путешественников из России и может стать новой альтернативой Мальдивам. Власти и местный туристический бизнес расширяют работу с российским направлением. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Отели острова стали более гибко подходить к работе с гостями из РФ. В частности, в гостиницах увеличивается число сотрудников, которые говорят на русском языке. Интерес к направлению уже отражается на статистике поездок. По итогам 2025 года Россия впервые вошла в десятку крупнейших рынков для Маврикия — остров посетили 29,8 тысячи российских туристов.

Временный поверенный в делах Республики Маврикий в России Правасс Пурманунд заявил, что в 2026 году страна рассчитывает принять свыше 30 тысяч путешественников из РФ. Росту числа поездок, как ожидается, помогут сразу несколько факторов. Среди них — увеличение количества авиарейсов, продвижение острова среди российских туристов и расширение вариантов отдыха.

На фоне изменений Маврикий всё чаще рассматривают как возможную альтернативу популярным тропическим направлениям, включая Мальдивы. Остров пытается закрепиться среди россиян как новый вариант для пляжного отдыха.

Ранее сообщалось, что проблемы с оформлением шенгенских виз заметно повлияли на выбор направлений среди российских туристов. Путешественники всё чаще отказываются от европейских поездок ради фото и выбирают страны Азии. Если раньше природные события вроде сезона цветения становились главным стимулом для зарубежных путешествий, то теперь ситуация изменилась.