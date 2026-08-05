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5 августа, 14:22

Мальдивы, подвиньтесь: Райский остров у побережья Африки решил переманить россиян

В АТОР заявили, что остров Маврикий начал бороться за российских туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DaLiu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DaLiu

Африканский остров Маврикий начал активнее привлекать путешественников из России и может стать новой альтернативой Мальдивам. Власти и местный туристический бизнес расширяют работу с российским направлением. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Отели острова стали более гибко подходить к работе с гостями из РФ. В частности, в гостиницах увеличивается число сотрудников, которые говорят на русском языке. Интерес к направлению уже отражается на статистике поездок. По итогам 2025 года Россия впервые вошла в десятку крупнейших рынков для Маврикия — остров посетили 29,8 тысячи российских туристов.

Временный поверенный в делах Республики Маврикий в России Правасс Пурманунд заявил, что в 2026 году страна рассчитывает принять свыше 30 тысяч путешественников из РФ. Росту числа поездок, как ожидается, помогут сразу несколько факторов. Среди них — увеличение количества авиарейсов, продвижение острова среди российских туристов и расширение вариантов отдыха.

На фоне изменений Маврикий всё чаще рассматривают как возможную альтернативу популярным тропическим направлениям, включая Мальдивы. Остров пытается закрепиться среди россиян как новый вариант для пляжного отдыха.

Блэкауты и отмена рейсов: Российские туристы исчезли с Кубы
Блэкауты и отмена рейсов: Российские туристы исчезли с Кубы

Ранее сообщалось, что проблемы с оформлением шенгенских виз заметно повлияли на выбор направлений среди российских туристов. Путешественники всё чаще отказываются от европейских поездок ради фото и выбирают страны Азии. Если раньше природные события вроде сезона цветения становились главным стимулом для зарубежных путешествий, то теперь ситуация изменилась.

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Милена Скрипальщикова
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