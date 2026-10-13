До 480 тысяч человек присоединились к протестам школьников во Франции

Число участников очередной волны школьных протестов во Франции достигло 480 тысяч человек, по оценке межпрофсоюзного объединения учащихся и студентов. Однако власти представили значительно более скромные цифры: МВД страны насчитало лишь 61,5 тысячи демонстрантов. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Крупнейшая акция прошла в Париже, где, согласно официальной статистике, на улицы вышли 41,5 тысячи человек. Митинги состоялись и в других французских городах. К старшеклассникам присоединились студенты, преподаватели и представители профсоюзов.

Участники требуют решить накопившиеся проблемы образования. Среди основных претензий — нехватка учителей, переполненные классы, изношенные школьные здания и перегруженное расписание. Молодёжь также недовольна тем, что власти, по мнению протестующих, недостаточно учитывают её интересы при принятии решений.

Нынешние выступления стали уже пятой крупной волной протестов с конца сентября. За это время учащиеся неоднократно блокировали входы в лицеи, добиваясь увеличения финансирования и изменений в организации учебного процесса.

Некоторые демонстрации сопровождались столкновениями с правоохранителями. По сообщениям РИА Новости, полицейские применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты. Участники акций, в свою очередь, обвиняют силовиков в чрезмерном применении силы.

Французское правительство уже пообещало направить три тысячи дополнительных преподавателей в наиболее проблемные учебные заведения. Однако эти меры пока не остановили выступления. При этом, по данным Минобразования, 13 октября открытыми оставались 94,2% лицеев страны, что свидетельствует о сокращении числа блокировок по сравнению с предыдущими акциями.

Школьные протесты во Франции начались в конце сентября и за несколько недель привели к массовым блокировкам учебных заведений. Как сообщал Life.ru 8 октября, на тот момент работа была нарушена в 375 лицеях. Из них 224 оставались полностью закрытыми, ещё 151 работал с ограничениями.