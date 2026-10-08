Школьный бунт не утихает: Почти 400 лицеев во Франции закрылись из-за протестов

Во Франции массовые протесты старшеклассников нарушили работу 375 лицеев. По состоянию на утро 8 октября 224 учебных заведения оставались полностью закрытыми, ещё 151 работало с ограничениями. Такие данные министерства образования республики приводит Franceinfo.

При этом число затронутых протестами лицеев сократилось на 30% по сравнению со средой. По информации ведомства, 94% учебных заведений страны смогли хотя бы частично возобновить занятия. Несмотря на это, акции продолжаются, а учащиеся по-прежнему требуют улучшить условия обучения.

Протестное движение началось в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространилось на другие части страны. Учащиеся жалуются на нехватку преподавателей, переполненные классы и плохое состояние школьных зданий. Ранее школьники рассказывали о плесени, холоде и обрушении потолков в некоторых лицеях.

Не все демонстрации проходят мирно. За время протестов полиция провела более 6,6 тысячи задержаний, значительная часть задержанных — несовершеннолетние. В Лансе 5 октября 15-летний подросток лишился кисти после взрыва полицейской гранаты. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы.

На фоне продолжающихся беспорядков французское правительство пытается наладить диалог со школьниками. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил подготовить предложения по решению проблем в сфере образования до конца октября. Однако представители учащихся требуют от властей конкретных мер уже сейчас.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с участием нескольких министров. Правительство разработало план по пяти направлениям, включая организацию учебного дня и изменение системы поступления в вузы. Тем временем мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко попал под слезоточивый газ во время акции 6 октября. Политик пытался снизить напряжение между демонстрантами и полицией, но сам оказался в зоне применения спецсредств. После случившегося он призвал власти начать переговоры с организациями старшеклассников.