Протестующие потребовали отставки премьера Албании до 13:00 15 октября

Участники массовых антиправительственных протестов в Албании потребовали от премьер-министра Эди Рамы уйти в отставку до 13:00 15 октября по местному времени. Об ультиматуме сообщает местный портал Lajmifundit.

Если глава правительства откажется выполнять требование, демонстранты намерены направиться к администрации президента. Там они планируют добиваться роспуска парламента. О проведении новой акции активисты объявили в социальных сетях.

Ультиматум прозвучал после масштабных беспорядков, охвативших Тирану 14 октября. Протестующие атаковали правительственные учреждения, подожгли здание Министерства образования и несколько банковских отделений. Повреждения также получили объекты бизнеса и другие административные здания.

Для разгона толпы полиция использовала водомёты и слезоточивый газ. Участники демонстраций бросали в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью, громили витрины и устраивали поджоги. По данным Associated Press, пострадали 23 полицейских и шестеро гражданских, ещё 35 человек были задержаны.

Антиправительственные выступления в Албании продолжаются более четырёх месяцев. Первоначально поводом стало строительство крупного туристического комплекса на охраняемом участке Адриатического побережья. Противники проекта опасаются уничтожения природной территории и требуют пересмотреть законодательство об особо охраняемых зонах.

Позднее протестное движение расширилось. К акциям присоединились студенты, недовольные стоимостью образования, состоянием университетов и коррупцией. Теперь участники выступлений требуют не только решения социальных и экологических проблем, но и смены руководства страны.

Ранее на Маврикии решили продлить комендантский час на фоне резкого обострения социально-политической обстановки. Ограничения будут действовать с 20:30 14 октября до 05:00 15 октября по местному времени. Обстановка на Маврикии обострилась после инцидента 9 октября, когда полицейский ранил 27-летнюю женщину. В последующие дни в нескольких районах страны начались протесты, сопровождавшиеся перекрытием дорог и столкновениями с правоохранителями.