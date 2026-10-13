«Макрон, ты разрушаешь школу!»: Учителя вышли на улицы Франции вместе с тысячами школьников

Протесты французских старшеклассников получили поддержку педагогов и профсоюзов. Новые акции прошли 13 октября в Нанте и Сен-Назере, где участники потребовали от властей улучшить условия обучения и увеличить финансирование образования. Об этом сообщает Ouest-France.

В Нанте на демонстрацию вышли до 8,5 тысячи человек, а в Сен-Назере — около 700. К учащимся присоединились преподаватели, недовольные нехваткой кадров, состоянием школьных зданий и перегруженными классами.

Протестующие вышли с плакатами «Макрон, ты разрушаешь школу!» и «Государство нас дезорганизует — школьники самоорганизуются». Молодёжь обвиняет власти в неспособности решить накопившиеся проблемы образовательной системы.

В Сен-Назере участники собрались возле лицея Аристида Бриана, занятия в котором ранее приостанавливали из-за протестов. После возобновления учёбы школьники вновь организовали шествие. По данным местного издания SaintNazaireNews, демонстрация началась без серьёзных происшествий.

Массовые выступления продолжаются во Франции с конца сентября. Учащиеся блокируют входы в образовательные учреждения, а в некоторых городах акции сопровождаются столкновениями с полицией.

Французское правительство ранее пообещало направить дополнительных преподавателей в школы и рассмотреть изменения в организации учебного процесса. Однако организаторы протестов считают предложенные меры недостаточными и намерены добиваться более существенных решений.

Школьные протесты во Франции начались из-за нехватки учителей, переполненных классов и неудовлетворительного состояния учебных заведений. Как сообщал Life.ru 8 октября, на тот момент работа была нарушена в 375 лицеях страны. Из них 224 оставались полностью закрытыми, ещё 151 работал с ограничениями.