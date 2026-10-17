В Париже задержали 40 человек с оружием и запрещёнкой перед массовыми протестами

Полиция Парижа задержала 40 человек ещё до начала масштабных демонстраций против роста цен и падения покупательной способности французов. По прогнозам МВД Франции, 17 октября на улицы городов страны могут выйти до 190 тысяч протестующих, из них около 40 тысяч — в столице.

О задержаниях сообщила префектура полиции Парижа. По данным ведомства, к 09:30 по местному времени правоохранители провели 40 задержаний в столице и её пригородах. Основными причинами стали предполагаемое ношение оружия и запрещённых средств защиты.

Полиция также опубликовала фотографии изъятых предметов. На снимках видны рюкзаки, перчатки, защитные очки и противогазы. В одном из рюкзаков правоохранители обнаружили карманный нож и повязку с надписью «Полиция».

Массовые акции запланированы по всей Франции. Участники выступают против подорожания топлива, снижения покупательной способности и ухудшения качества государственных услуг.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых протестах во Франции. В начале октября школьники блокировали учебные заведения, а в отдельных городах акции сопровождались столкновениями с правоохранителями. По данным французского МВД, только 2 октября были задержаны 1747 человек.