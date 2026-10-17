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Опубликовано 17 октября, 21:41

Макрон пообещал наказать участников погромов на протестах во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал привлечь к ответственности участников погромов и нападений на государственные учреждения во время массовых протестов, охвативших страну 17 октября. Об этом французский лидер написал в соцсети X, осудив насилие на демонстрациях.

«В нашей республике нет места насилию. Те, кто участвовал в погромах, нападал на префектуры и магазины, грабил всё, включая [имущество] наших мэрий, будут преследоваться и понесут наказание», — заявил Макрон.

Президент подчеркнул, что радикально настроенные участники акций мешают мирным демонстрантам доносить свои требования до властей. Он также выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов, назвав их гарантами права граждан на проведение манифестаций.

Полмиллиона на улицах и сотни задержанных: Франция охвачена масштабными протестами
Полмиллиона на улицах и сотни задержанных: Франция охвачена масштабными протестами

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции во время массовых протестов 17 октября задержали не менее 400 человек. Глава МВД страны Лоран Нуньес уточнил, что это предварительные данные и число задержанных может увеличиться.

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Юрий Лысенко
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