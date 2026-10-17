Макрон пообещал наказать участников погромов на протестах во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал привлечь к ответственности участников погромов и нападений на государственные учреждения во время массовых протестов, охвативших страну 17 октября. Об этом французский лидер написал в соцсети X, осудив насилие на демонстрациях.

«В нашей республике нет места насилию. Те, кто участвовал в погромах, нападал на префектуры и магазины, грабил всё, включая [имущество] наших мэрий, будут преследоваться и понесут наказание», — заявил Макрон.

Президент подчеркнул, что радикально настроенные участники акций мешают мирным демонстрантам доносить свои требования до властей. Он также выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов, назвав их гарантами права граждан на проведение манифестаций.