МВД Франции сообщило о 400 задержанных на протестах с погромами 17 октября

Во Франции полиция задержала как минимум 400 человек во время массовых беспорядков 17 октября. Столкновения и погромы фиксировали в разных городах страны на фоне протестов против роста цен. По информации властей, беспорядки устроили радикально настроенные группы. О первых итогах задержаний рассказал министр внутренних дел Лоран Нуньес на пресс-конференции.

«К настоящему моменту речь идет о 400 задержанных. Но это лишь предварительные данные», — заявил глава МВД Франции.

Нуньес уточнил, что среди задержанных преобладают совершеннолетние. При этом окончательное число людей, которых полиция привлекла к разбирательству после беспорядков, пока неизвестно.

Министр также предупредил, что правоохранительные органы продолжат искать участников погромов. По его словам, власти намерены установить личности тех, кто сумел скрыться с места происшествия, и привлечь их к ответственности.