МВД Франции сообщило о 400 задержанных на протестах с погромами 17 октября
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Во Франции полиция задержала как минимум 400 человек во время массовых беспорядков 17 октября. Столкновения и погромы фиксировали в разных городах страны на фоне протестов против роста цен. По информации властей, беспорядки устроили радикально настроенные группы. О первых итогах задержаний рассказал министр внутренних дел Лоран Нуньес на пресс-конференции.
«К настоящему моменту речь идет о 400 задержанных. Но это лишь предварительные данные», — заявил глава МВД Франции.
Нуньес уточнил, что среди задержанных преобладают совершеннолетние. При этом окончательное число людей, которых полиция привлекла к разбирательству после беспорядков, пока неизвестно.
Министр также предупредил, что правоохранительные органы продолжат искать участников погромов. По его словам, власти намерены установить личности тех, кто сумел скрыться с места происшествия, и привлечь их к ответственности.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных демонстрациях, которые прошли по всей Франции 17 октября. По оценке профсоюза CGT, на улицы вышли более 500 тысяч человек. Участники акций выступили против повышения цен на топливо, падения уровня жизни и ухудшения качества государственных услуг. К протестам, которые поддержали профсоюзы, присоединились студенты, школьники и сторонники движения «жёлтых жилетов».