«Пока не стало слишком поздно»: Трамп призвал Париж немедленно закрыть границы
Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне массовых беспорядков
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Президент США Дональд Трамп призвал французские власти немедленно закрыть границы и восстановить контроль над ситуацией в стране на фоне массовых беспорядков. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
«Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока ещё не слишком поздно», — написал Трамп.
Ранее Life.ru сообщал о массовых беспорядках во Франции, которые 17 октября охватили Париж и другие крупные города страны. Только в столице и её пригородах полиция задержала 855 человек, а в Марселе разграблению подверглись десятки магазинов, включая ювелирные салоны и бутики одежды. В Лилле протестующие ворвались в здание городской мэрии, разбив стеклянные двери, а в Ницце группы людей в масках нападали на торговые точки и полицейских. В Лиможе подожгли историческое здание городской ратуши. На фоне происходящего президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал привлечь виновных в погромах к ответственности, а премьер-министр Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб.
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