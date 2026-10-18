«Пока не стало слишком поздно»: Трамп призвал Париж немедленно закрыть границы

Президент США Дональд Трамп призвал французские власти немедленно закрыть границы и восстановить контроль над ситуацией в стране на фоне массовых беспорядков. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока ещё не слишком поздно», — написал Трамп.