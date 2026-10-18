Франция в огне, Макрон на концерте: Президента с женой засняли танцующими под Селин Дион

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион на фоне масштабных беспорядков, охвативших французские города. Кадры отдыха президентской четы распространило издание Paris Match.

На видеозаписи Брижит Макрон с улыбкой подпевает знаменитой исполнительнице и пританцовывает в зрительской ложе. Рядом находится французский лидер, который также наблюдает за выступлением артистки.

Концерт состоялся вечером 16 октября на арене Plenitude Arena в Нантере под Парижем. Макрон и его супруга посетили предпоследнее выступление певицы в рамках её концертной серии. Как сообщают французские СМИ, президентская чета прибыла на мероприятие и покинула его без лишнего внимания.