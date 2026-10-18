Франция в огне, Макрон на концерте: Президента с женой засняли танцующими под Селин Дион
Макрон с супругой посетил концерт Селин Дион на фоне протестов во Франции
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Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион на фоне масштабных беспорядков, охвативших французские города. Кадры отдыха президентской четы распространило издание Paris Match.
На видеозаписи Брижит Макрон с улыбкой подпевает знаменитой исполнительнице и пританцовывает в зрительской ложе. Рядом находится французский лидер, который также наблюдает за выступлением артистки.
Концерт состоялся вечером 16 октября на арене Plenitude Arena в Нантере под Парижем. Макрон и его супруга посетили предпоследнее выступление певицы в рамках её концертной серии. Как сообщают французские СМИ, президентская чета прибыла на мероприятие и покинула его без лишнего внимания.
Ранее Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Президент осудил нападения на государственные учреждения и магазины, подчеркнув, что насилие мешает мирным демонстрантам выражать свои требования. Он также выразил поддержку правоохранителям. Тем временем премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созывает межведомственный кризисный штаб, чтобы оценить последствия беспорядков, экономический ущерб и меры в отношении их участников.