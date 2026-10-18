Премьер Франции Лекорню созывает кризисный штаб после массовых беспорядков
Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / IAN LANGSDON
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созывает межведомственный кризисный штаб для оценки последствий массовых беспорядков, произошедших 17 октября. Об этом сообщает газета Le Figaro.
На совещании планируется обсудить экономический ущерб от погромов, последствия для торговли и страховых компаний, а также дальнейшие судебные меры в отношении участников беспорядков.
Ранее Life.ru сообщал о 855 задержанных и разгромленных магазинах после массовых протестов во Франции. Только в Париже и его пригородах полиция задержала 855 человек. В Марселе погромам подверглись десятки торговых точек, включая ювелирные магазины, бутики одежды и косметики. Беспорядки также затронули Лилль, Ниццу, Лион и Бордо.