Премьер Франции Лекорню созывает кризисный штаб после массовых беспорядков

На совещании планируется обсудить экономический ущерб от погромов, последствия для торговли и страховых компаний, а также дальнейшие судебные меры в отношении участников беспорядков.

Дарт Вейдер, Наполеон и Гоку против Макрона: Протесты во Франции превратились в косплей-шоу

Дарт Вейдер, Наполеон и Гоку против Макрона: Протесты во Франции превратились в косплей-шоу

Ранее Life.ru сообщал о 855 задержанных и разгромленных магазинах после массовых протестов во Франции. Только в Париже и его пригородах полиция задержала 855 человек. В Марселе погромам подверглись десятки торговых точек, включая ювелирные магазины, бутики одежды и косметики. Беспорядки также затронули Лилль, Ниццу, Лион и Бордо.