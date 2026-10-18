Дарт Вейдер, Наполеон и Гоку против Макрона: Протесты во Франции превратились в косплей-шоу

Участники массовых протестов во Франции стали выходить на улицы в костюмах известных персонажей фильмов, комиксов и аниме. Видеозаписи появились в социальных сетях.

Среди демонстрантов заметили Дарта Вейдера из «Звёздных войн», Капитана Америку, героя аниме Dragon Ball Гоку и участников в костюмах «Могучих рейнджеров». На кадрах также появился мужчина, переодетый в Наполеона.

Дарт Вейдер, Гоку и Капитан Америка на протестах во Франции. Видео © X / hanss_max, TikTok / m2t._242, mohagoodvibes

Необычные образы стали заметной частью уличных акций, которые 17 октября охватили французские города. Демонстранты выступали против роста цен и снижения покупательной способности населения.

Тем временем в Гренобле произошёл ещё один необычный эпизод. Во время беспорядков участники акции завладели туристическим паровозиком. В социальных сетях распространились кадры его поездки по городу. О случившемся также написало французское издание TG+.

При этом сами протесты сопровождались серьёзными столкновениями с правоохранителями и погромами. По данным МВД Франции, 17 октября полицейские задержали не менее 400 человек.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов во время массовых демонстраций. Французский лидер осудил нападения на государственные учреждения и магазины, подчеркнув, что насилие мешает мирным протестующим выражать свои требования.