Во Франции протестующие за день разнесли 1,5 тысячи магазинов

Массовые беспорядки во Франции обернулись для торгового бизнеса многомиллионными потерями. Предварительный ущерб от погромов, охвативших страну 17 октября, оценивается в сотни миллионов евро. Такие данные приводит агентство AFP со ссылкой на французскую Федерацию торговли и дистрибуции.

По подсчётам отраслевого объединения, от действий погромщиков пострадали около 1,5 тысячи торговых предприятий. Во время уличных столкновений злоумышленники разбивали витрины, проникали в магазины и выносили товары.

Разграбления и разрушения зафиксировали в Париже и других крупных городах страны. Поскольку оценка ущерба пока носит предварительный характер, итоговая сумма убытков может измениться.

Ранее Life.ru сообщал о сотнях задержанных и разграбленных торговых точках после протестов во Франции. Только в Париже и его пригородах полиция задержала 855 человек. В Марселе налётам подверглись десятки магазинов, включая ювелирные салоны, бутики одежды и косметики. Погромы также произошли в Лилле, Ницце, Лионе и Бордо.