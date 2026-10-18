Недофинансирование образования, падение статуса учителя и нерешённые проблемы интеграции привели к протестам во Франции, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, система, которой страна прежде гордилась, столкнулась с переполненными классами, изношенной инфраструктурой и уходом талантливых преподавателей.

Особенно заметны трудности в школах пригородов крупных городов, где растёт доля учеников из третьего поколения мигрантов. Хотя эти дети всю жизнь прожили во Франции, проблемы адаптации сохраняются. Им сложнее поступить в университет и найти работу.

«Взрыв был практически неизбежен. Понятно также и то, что вот этот социальный взрыв создаёт проблемы для власти, для президента Франции Эмманюэля Макрона», — пояснил собеседник Zvezdanews.

Он допустил, что президент пытается использовать выступления молодёжи против своих левых оппонентов. В частности, команда Макрона представляет «Непокорённую Францию» и её лидера Жан-Люка Меланшона подстрекателями протестов. При этом недовольство может выйти далеко за пределы школ и университетов. Вернуть контроль будет непросто.

Причину накопления проблем политолог увидел и в приоритетах Макрона во время второго президентского срока. Тот сосредоточился на внешней политике и попытках объединить Европу, отодвинув внутренние вопросы. Нынешние выступления показывают, что французы ждут решения собственных проблем, а не концентрации властей на поддержке Украины и противоречиях с США.

Примечательно, что к протестам французских школьников присоединились учителя, потребовавшие улучшить условия обучения. На фоне недовольства ростом цен и падением уровня жизни на улицы вышли более 500 тысяч человек, демонстрации сопровождались столкновениями и погромами. Премьер Себастьян Лекорню уже созвал кризисный штаб.