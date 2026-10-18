Массовые протесты во Франции стали для главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева очередным поводом раскритиковать миграционную политику западных стран. Спецпредставитель президента РФ считает, что неспособность европейских властей справиться с накопившимися проблемами ведёт к разрушению западной цивилизации. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

«Самоубийство западной цивилизации из-за миграционного хаоса», — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ отреагировал на публикацию блогера Марио Науфала, разместившего кадры массовых демонстраций в Париже. Российский представитель также прокомментировал другие видеозаписи беспорядков во французских городах, связав происходящее с более широкими проблемами западной политики.

«Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять чреватые последствиями ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн», — говорится в одном из его комментариев.

Между тем нынешние выступления во Франции связаны прежде всего с экономическими и социальными требованиями. Демонстранты выступают против роста стоимости жизни, подорожания топлива и ухудшения государственных услуг. К акциям присоединились студенты, профсоюзы и участники движения «жёлтых жилетов». Массовые демонстрации 17 октября в ряде городов сопровождались столкновениями с полицией и погромами.