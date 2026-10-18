Премьер Франции Лекорню созвал кризисный штаб из-за массовых протестов

Во Франции на фоне масштабных протестов и уличных беспорядков созвали межведомственный кризисный штаб. Премьер-министр Себастьян Лекорню лично возглавил его после того, как демонстрации охватили разные города страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации журналистов, глава правительства проводит совещание на площади Бово в Париже. Участники штаба обсуждают ситуацию с беспорядками, которые начались во время массовых акций протеста по всей Франции.

Беспорядки во Франции. Видео © X / Denis Carreaux