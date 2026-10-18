Премьер Франции Лекорню созвал кризисный штаб из-за массовых протестов
Обложка © X / Denis Carreaux
Во Франции на фоне масштабных протестов и уличных беспорядков созвали межведомственный кризисный штаб. Премьер-министр Себастьян Лекорню лично возглавил его после того, как демонстрации охватили разные города страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По информации журналистов, глава правительства проводит совещание на площади Бово в Париже. Участники штаба обсуждают ситуацию с беспорядками, которые начались во время массовых акций протеста по всей Франции.
Беспорядки во Франции. Видео © X / Denis Carreaux
К работе подключились ключевые представители французского правительства. Среди них — министр юстиции Жеральд Дарманен и глава МВД Лоран Нуньес.
Как ранее писал Life.ru, 17 октября Францию охватили прошли масштабные демонстрации. На улицы городов вышли более 500 тысяч человек. Участники акций выступают против подорожания топлива, падения уровня жизни и ухудшения качества государственных услуг. Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 400 человек. На фоне происходящего президент Эмманюэль Макрон пообещал привлечь к ответственности участников погромов и нападений на государственные учреждения.