В Лиможе обрушилась колокольня здания мэрии, простоявшая 143 года

Пожар, начавшийся в ходе беспорядков в историческом здании мэрии коммуны Лимож в центральной части Франции, привёл к обрушению колокольной башни.

Прибывшие на место спасатели в течение часа пытались потушить возгорание, однако огонь перекинулся на крышу, а потом и на башню. В итоге горячая конструкция не выдержала и завалилась набок, проломив часть крыши в центре здания. К настоящему моменту огонь ликвидировать не удалось.

Обрушение колокольни в историческом здании мэрии Лиможа. Видео © X / Xirthe

Здание мэрии Лиможа было построено в 1883 году и с 1975 года входило в число охраняемых исторических объектов республики.