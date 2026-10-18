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Регион
Опубликовано 18 октября, 00:02

В Лиможе обрушилась колокольня здания мэрии, простоявшая 143 года

Обложка © X / Xirthe

Обложка © X / Xirthe

Пожар, начавшийся в ходе беспорядков в историческом здании мэрии коммуны Лимож в центральной части Франции, привёл к обрушению колокольной башни.

Прибывшие на место спасатели в течение часа пытались потушить возгорание, однако огонь перекинулся на крышу, а потом и на башню. В итоге горячая конструкция не выдержала и завалилась набок, проломив часть крыши в центре здания. К настоящему моменту огонь ликвидировать не удалось.

Обрушение колокольни в историческом здании мэрии Лиможа. Видео © X / Xirthe

Здание мэрии Лиможа было построено в 1883 году и с 1975 года входило в число охраняемых исторических объектов республики.

Напомним, мэрию Лиможа подожгли протестующие, ворвавшиеся внутрь здания. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

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Артур Лапсаков
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