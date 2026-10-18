855 задержанных и разгромленные магазины: Франция подсчитывает последствия протестов

В Париже и пригородах во время протестов 17 октября задержали 855 человек. Префектура полиции назвала этот показатель рекордным, сообщает Le Parisien. Акции против роста стоимости жизни сопровождались столкновениями и разграблением магазинов.

Протесты в Париже. Видео © Х / xinfolive; Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Luc Auffret

По информации BFMTV, в столице пострадали 13 полицейских и двое пожарных. Одному из участников демонстрации стало плохо, позднее он умер в отделении неотложной помощи. Всего по Франции власти сообщили о 1200 задержанных и 150 пострадавших полицейских и жандармах.

В Марселе разграбили десятки торговых точек. Нападениям подверглись ювелирные салоны, магазины одежды и косметики, а также пекарни. Пожарные предотвратили возгорание в обувном магазине. Погромы зафиксировали и в других городах. В Лилле злоумышленники проникли в магазин Apple, в Ницце атаковали магазин спортивной одежды. Разграбление торговых точек также происходило в Лионе, Бордо и Руане.

Напомним, Францию охватили протесты на фоне падения уровня жизни, высоких цен, внутренних проблем и отутствия внятной социальной политики. Европейцы недовольны излишним вниманием западных властей к Украине и помощи чужой стране. Протесты в ЕС быстро переросли в столкновения с полицией и в массовые погромы. Так, ранее Life.ru рассказывал о поджоге исторического здания мэрии Лиможа. Пожар начался вечером 17 октября на фоне протестов, огонь распространился от первого этажа до крыши. Аналогичные манифестации проходят и в Италии. Там правоохранители тоже применили дубинки и слезоточивый газ. В полицию доставлены свыше 50 человек. Бастуют Милан, Турин и Болонья.