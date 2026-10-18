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Регион
Опубликовано 18 октября, 11:13

855 задержанных и разгромленные магазины: Франция подсчитывает последствия протестов

В Париже и пригородах задержали 855 человек после массовых беспорядков

Обложка © Х / BFM

Обложка © Х / BFM

В Париже и пригородах во время протестов 17 октября задержали 855 человек. Префектура полиции назвала этот показатель рекордным, сообщает Le Parisien. Акции против роста стоимости жизни сопровождались столкновениями и разграблением магазинов.

Протесты в Париже. Видео © Х / xinfolive; Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Luc Auffret

По информации BFMTV, в столице пострадали 13 полицейских и двое пожарных. Одному из участников демонстрации стало плохо, позднее он умер в отделении неотложной помощи. Всего по Франции власти сообщили о 1200 задержанных и 150 пострадавших полицейских и жандармах.

В Марселе разграбили десятки торговых точек. Нападениям подверглись ювелирные салоны, магазины одежды и косметики, а также пекарни. Пожарные предотвратили возгорание в обувном магазине. Погромы зафиксировали и в других городах. В Лилле злоумышленники проникли в магазин Apple, в Ницце атаковали магазин спортивной одежды. Разграбление торговых точек также происходило в Лионе, Бордо и Руане.

Макрон пообещал наказать участников погромов на протестах во Франции
Макрон пообещал наказать участников погромов на протестах во Франции

Напомним, Францию охватили протесты на фоне падения уровня жизни, высоких цен, внутренних проблем и отутствия внятной социальной политики. Европейцы недовольны излишним вниманием западных властей к Украине и помощи чужой стране. Протесты в ЕС быстро переросли в столкновения с полицией и в массовые погромы. Так, ранее Life.ru рассказывал о поджоге исторического здания мэрии Лиможа. Пожар начался вечером 17 октября на фоне протестов, огонь распространился от первого этажа до крыши. Аналогичные манифестации проходят и в Италии. Там правоохранители тоже применили дубинки и слезоточивый газ. В полицию доставлены свыше 50 человек. Бастуют Милан, Турин и Болонья.

Больше новостей о протестах, решениях властей и событиях за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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