В Милане около 50 человек доставили в полицию после беспорядков на акции против роста стоимости жизни 17 октября. Почти половина задержанных — несовершеннолетние, сообщает ANSA со ссылкой на осведомлённые источники.

Протесты в Италии. Видео © Х / Italia24HLive; Elisabetta Gualmini

Столкновения охватили площадь Дуомо и соседние улицы в центре города. Группы участников забрасывали полицейских камнями и петардами, громили магазины и устраивали поджоги. Силовики применяли слезоточивый газ и водомёты. По предварительным данным ANSA, ранения получили пятеро сотрудников полиции. Медики оказали помощь примерно 20 людям в районе площадей Дуомо и Кордузио, около половины из них доставили в больницы.

Демонстрацию организовало движение Italia in Piazza. Участники выступали против дорогого топлива, низких зарплат, а также проблем в государственных школах и здравоохранении.

Беспорядки произошли также в Турине и Болонье. Там ранения и ушибы получили 36 сотрудников сил правопорядка. Четверых несовершеннолетних арестовали по обвинению в сопротивлении, ещё десятерых человек доставили в полицейское управление для разбирательства.

Напомним, беспорядки коснулись не только Италию. Народ бастует и в других странах ЕС, причиной стал экономический кризис и нежелание властей решать внутренние проблемы на фоне постоянных денежных траншей Киеву. Премьер Франции Себастьян Лекорню возглавил кризисный штаб на фоне массовых протестов. Там участники демонстраций также выступали против подорожания топлива, снижения уровня жизни и ухудшения государственных услуг.