Макрон вечером выступит с обращением к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 18 октября выступит с обращением к нации после масштабных беспорядков, охвативших страну. Выступление запланировано на 20:00 по местному времени (21:00 мск), сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Перед обращением французский лидер проведёт совещание с участием нескольких министров. По информации Le Monde, встреча будет посвящена последствиям массовых протестов, которые накануне переросли в столкновения с полицией и погромы.

По последним данным МВД Франции, во время беспорядков задержали 1800 человек. При этом общее число участников демонстраций 17 октября власти оценили в 550 тысяч, а организаторы заявили о 800 тысячах.

Спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве намерена предложить создание парламентской комиссии по расследованию массовых беспорядков. Инициативу планируется представить во вторник, 20 октября. Депутаты должны будут изучить действия участников погромов и работу сил правопорядка.

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Он заявил, что радикально настроенные участники акций мешают мирным демонстрантам доносить свои требования до властей, и выразил поддержку правоохранителям. Премьер Франции Лекорню созывает кризисный штаб после массовых беспорядков.