Во французской Ницце несогласованная акция протеста переросла в беспорядки. Группы людей в масках и чёрной одежде начали нападать на магазины и сотрудников полиции. Об этом сообщила префектура департамента Приморские Альпы.

В Ницце протестующие в масках напали на магазины и полицейских. Видео © X / Sébastien Riglet

По данным местных властей, агрессивно настроенные участники акции перемещаются по центру города, преимущественно в районе проспекта Жан-Медсен и железнодорожного вокзала. Правоохранители фиксируют нападения на торговые точки и полицейских.

«Незарегистрированная акция протеста в центре Ниццы. Группы людей в масках и чёрной одежде, активно перемещающиеся в районе проспекта Медсена и вокзала, нападают на магазины и сотрудников органов правопорядка», — говорится в сообщении префектуры.

Ранее Life.ru рассказывал о столкновениях студентов с полицией в Париже. На площади Республики правоохранители применили слезоточивый газ после того, как часть демонстрантов начала бросать в них камни и бутылки. Во время беспорядков пострадала женщина, которую из толпы вынесли добровольцы-медики.