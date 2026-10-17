В центре Парижа вспыхнули столкновения между полицией и участниками массовой студенческой демонстрации. Правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом ещё до начала основного шествия. Как передаёт корреспондент РИА «Новости», есть пострадавшие.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против студентов, есть пострадавшие. Видео © X / Luc Auffret

Беспорядки начались 17 октября на площади Республики, куда днём стали собираться старшеклассники и студенты. Оттуда участники акции планировали пройти до площади Клиши. Однако ещё до старта марша между частью демонстрантов и силовиками возникли стычки.

По сообщению корреспондента агентства, некоторые молодые люди стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. На площадь заранее стянули подразделения полиции и мобильные отряды жандармерии, экипированные щитами и касками.

В результате столкновений пострадала женщина. Из толпы её вынесли добровольцы-медики, дежурившие на акции.

Позднее силовики начали применять и шумовые гранаты. По словам очевидцев, столкновения усилились, а площадь Республики затянуло плотным белым облаком газа. Участники протестов продолжали бросать в сторону полиции камни и петарды.

К студентам и старшеклассникам присоединились сторонники движения «жёлтых жилетов» и другие активисты. Нынешние выступления во Франции объединяют несколько групп недовольных: одни требуют улучшения условий обучения и увеличения финансирования школ, другие выступают против роста стоимости жизни и сокращения покупательной способности населения.

Массовые протесты охватили и другие французские города. Власти усилили меры безопасности, опасаясь новых столкновений.

Ранее Life.ru рассказывал, как полицейский попал гранатой в журналиста во время протестов в Париже. Инцидент произошёл на фоне массовой акции 6 октября. На опубликованном видео сотрудник полиции пытался забросить спецсредство в сторону демонстрантов, однако оно попало в находившегося рядом представителя прессы.