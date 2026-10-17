Около 100 человек атаковали здание телеканала CNews в Париже

Около сотни человек в масках атаковали штаб-квартиру французского телеканала CNews в Париже, разбив окна здания и заблокировав въезд на парковку. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на префектуру полиции французской столицы. В результате происшествия были задержаны 21 человек.

Инцидент произошёл в субботу, 17 октября, около восьми часов утра по местному времени. Нападавшие в капюшонах собрались у здания в западной части Парижа, перекрыли подъезд и начали бросать различные предметы в окна.

На место прибыли сотрудники полиции, которым удалось разогнать собравшихся. В том же здании, помимо CNews, располагается редакция французской радиостанции Europe 1.

Нападение произошло на фоне общенациональных протестов против роста стоимости жизни. На 17 октября во Франции были запланированы многочисленные демонстрации с участием профсоюзов, студентов и движения «жёлтых жилетов». При этом мотивы участников нападения на телеканал официально не установлены.

В самом CNews осудили произошедшее, подчеркнув, что журналисты должны иметь возможность работать без угроз и насилия. Информации о пострадавших сотрудниках редакции пока не поступало.