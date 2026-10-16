Победа Ле Пен может привести к массовому исходу мусульман из Франции

Почти половина проживающих во Франции мусульман рассматривает возможность покинуть страну, если на президентских выборах 2027 года победит Марин Ле Пен. Согласно опросу института Ifop для журнала Marianne, об этом заявили 46% респондентов мусульманского вероисповедания. При этом каждый пятый уверяет, что в таком случае точно уедет.

Главной причиной подобных настроений стали опасения за собственную безопасность. Около 80% опрошенных мусульман считают, что приход Ле Пен к власти может привести к росту агрессии и дискриминации по религиозному признаку.

Схожие опасения испытывают и представители других групп населения. Среди французов иудейского вероисповедания возможность эмиграции рассматривают 44%. В целом по стране о потенциальном отъезде в случае победы Ле Пен задумался 21% опрошенных.

Исследование проводилось с 25 по 30 сентября среди 9689 совершеннолетних жителей Франции. Участникам предлагали оценить, победа какого кандидата на президентских выборах могла бы заставить их задуматься о переезде в другую страну.

Сама Ле Пен уже отреагировала на результаты исследования. В эфире CNews она назвала опасения французских мусульман ошибочными и заверила, что намерена быть президентом всех граждан страны независимо от их политических взглядов и вероисповедания.