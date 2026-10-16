«Вернём к обязанностям»: Ле Пен выступила против планов ЕС создать собственную армию и разведку

Евросоюз пытается взять на себя полномочия, которые ему никто не передавал, включая создание собственной армии и разведывательной службы. С такой критикой выступила глава парламентской фракции французского «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью радиостанции Europe 1.

Политик считает, что Брюссель всё активнее вмешивается в вопросы, которые должны оставаться в ведении отдельных государств. Помимо обороны и разведки, её претензии касаются самостоятельной дипломатической деятельности ЕС и программ помощи другим странам.

«Европейский союз наделяет себя полномочиями, которые ему никто не делегировал. Они хотят создать европейскую разведывательную службу. Они занимаются дипломатией. Они участвуют в оказании помощи в целях развития. Теперь они хотят иметь армию. Поэтому мы собираемся вернуть их к их надлежащим обязанностям», — сказала Ле Пен.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях Франции и Германии вокруг нового бюджета Евросоюза. Париж и Берлин не смогли договориться о масштабах будущих расходов, а спор осложнился политической ситуацией во Франции, где Ле Пен выступает за сокращение бюджета ЕС.