«Вернём к обязанностям»: Ле Пен выступила против планов ЕС создать собственную армию и разведку
Ле Пен обвинила Евросоюз в присвоении полномочий из-за планов создать армию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Евросоюз пытается взять на себя полномочия, которые ему никто не передавал, включая создание собственной армии и разведывательной службы. С такой критикой выступила глава парламентской фракции французского «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью радиостанции Europe 1.
Политик считает, что Брюссель всё активнее вмешивается в вопросы, которые должны оставаться в ведении отдельных государств. Помимо обороны и разведки, её претензии касаются самостоятельной дипломатической деятельности ЕС и программ помощи другим странам.
«Европейский союз наделяет себя полномочиями, которые ему никто не делегировал. Они хотят создать европейскую разведывательную службу. Они занимаются дипломатией. Они участвуют в оказании помощи в целях развития. Теперь они хотят иметь армию. Поэтому мы собираемся вернуть их к их надлежащим обязанностям», — сказала Ле Пен.
Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях Франции и Германии вокруг нового бюджета Евросоюза. Париж и Берлин не смогли договориться о масштабах будущих расходов, а спор осложнился политической ситуацией во Франции, где Ле Пен выступает за сокращение бюджета ЕС.
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