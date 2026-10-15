Два триллиона евро раздора: Макрон и Мерц не могут договориться о бюджете ЕС

Франция и Германия рискуют затянуть переговоры о новом семилетнем бюджете Евросоюза из-за разногласий между Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Берлин требует сократить расходы, а Париж выступает против существенного урезания финансирования. При этом оба лидера опасаются внутриполитических последствий возможных уступок, сообщает Politico.

Спор обострился перед двухдневным саммитом ЕС, который стартовал 15 октября в Брюсселе. Главы государств обсуждают финансовый план на 2028–2034 годы общим объёмом около двух триллионов евро. Однако согласовать его параметры пока не удаётся.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает предложенные Еврокомиссией расходы чрезмерными. На фоне необходимости экономить внутри страны он не хочет брать на себя обязательства по увеличению немецких взносов в общий бюджет.

Положение канцлера осложняет внутриполитическая борьба. По оценке Politico, после электоральных успехов партии «Альтернатива для Германии» Мерц опасается, что дополнительные расходы на Евросоюз дадут оппонентам новый повод для критики.

У Макрона свои причины отказываться от уступок. Его президентский срок завершается в 2027 году, а возможное согласие на сокращение европейских программ может сыграть на руку политическим соперникам — Марин Ле Пен и Жан-Люку Меланшону.

На фоне противостояния двух крупнейших экономик ЕС европейские политики предупреждают, что дальнейшее затягивание переговоров способно поставить под угрозу финансирование общих программ.

«Задержки и сохраняющиеся разногласия в Совете вызывают тревогу. Бюджет ЕС может быть сформирован только через компромисс», — заявил Сигфрид Мурешан, участвующий в работе Европарламента над новой многолетней финансовой рамкой.

По его словам, своевременное принятие бюджета необходимо для укрепления конкурентоспособности и безопасности объединения.

Европейские дипломаты, на которых ссылается Politico, не рассчитывают на прорыв во франко-германских переговорах уже на нынешнем саммите. Поэтому обсуждение может продолжиться после встречи лидеров в Брюсселе. Окончательное решение по бюджету пока не принято.

Разногласия по поводу размеров европейского бюджета проявились ещё в сентябре. Как сообщал Life.ru 9 сентября, Фридрих Мерц потребовал сократить расходы Евросоюза на 2028–2034 годы на несколько сотен миллиардов евро. Канцлер назвал предложенное Еврокомиссией увеличение финансирования чрезмерным, указав, что европейским государствам приходится экономить на собственных нуждах.