ЕС предложили сократить расходы на оборону почти на 17 млрд евро

Евросоюз может сократить финансирование оборонной промышленности, безопасности и космических программ почти на 17 миллиардов евро в новом семилетнем бюджете. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговорный документ Совета ЕС, дополнительные сокращения затронут военную мобильность, включая инфраструктуру для переброски войск и техники.

Согласно предложению, расходы на оборону, безопасность и космос в 2028–2034 годах планируется уменьшить со 130,704 до 113,712 миллиарда евро. Таким образом, финансирование этого направления может сократиться на 16,992 миллиарда. Ещё более двух миллиардов предлагается убрать из программы военной мобильности, бюджет которой снизится с 17,651 до 15,644 миллиарда евро.

Последняя предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, необходимой для быстрого перемещения военнослужащих и вооружений между странами объединения. Пересмотреть расходы хотят и в рамках программы Connecting Europe Facility, которая поддерживает общеевропейские транспортные и энергетические проекты. Её финансирование предлагают уменьшить с 81,428 до 69,713 миллиарда евро.

Под сокращение также попала научно-исследовательская программа Horizon Europe. Вместо первоначально предусмотренных 175 миллиардов на неё могут направить 158,2 миллиарда. В общей сложности расходы по бюджетному направлению «Конкурентоспособность, процветание и безопасность» предлагается урезать почти на 75,2 миллиарда евро.

Инициативу представила Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Документ появился на фоне разногласий между европейскими государствами по поводу размеров расходов на следующие семь лет. Германия и её союзники настаивают на существенной экономии, тогда как другие участники объединения выступают против урезания отдельных программ.

В документе общий бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы предлагается уменьшить на 159 миллиардов евро, до 1,826 триллиона. Однако речь пока идёт о предварительных расчётах, а не об окончательном решении. Новые параметры должны обсудить европейские лидеры на саммите 15–16 октября.