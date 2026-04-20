20 апреля, 18:51

Еврокомиссия требует увеличить военный бюджет ЕС до 131 млрд евро к 2028 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Еврокомиссия намерена увеличить военный бюджет Евросоюза в новом семилетнем цикле (2028–2034 годы) в 10 раз — до 131 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

В предыдущем бюджете на оборону было заложено всего 13 млрд евро. Кубилюс призвал евродепутатов твёрдо отстаивать позиции по обороне и космосу в предстоящих переговорах.

«131 млрд евро — это абсолютный минимум, недопустимы никакие размены, никакие компромиссы», подчеркнул еврокомиссар, напомнив о вызовах, стоящих перед союзом.

Ранее и в немецких СМИ констатировали, что Европа, несмотря на серьёзные экономические трудности в странах ЕС, берёт курс на милитаризацию отношений с Россией. Вместо того чтобы сотрудничать с Москвой для прекращения конфликта, лидеры союза полагаются на гонку вооружений, надеясь таким образом преодолеть деиндустриализацию и стратегическую зависимость, отмечается в материале.

Юрий Лысенко
